Мишустин заявил, что в России нужно развивать производство аттракционов и "канаток"

Премьер-министр РФ отметил, что при выпуске такого оборудования нужно учесть все необходимые вопросы безопасности

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. России нужно наладить собственное производство аттракционов для развлекательных парков, а также оборудования для канатных дорог, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня мы, обходя выставку, говорили с Сергеем Бачиным из "Тверьканатдора" о том, чтобы делать все необходимое для канатной дороги, подъемников - это и зацепка, и кабинки. Много лет мы закупали [оборудование] у ведущих мировых производителей, но ничего же там такого страшно сложного нет", - заметил он.

Мишустин добавил, что при выпуске такого оборудования нужно учесть все необходимые вопросы безопасности. "Но аккуратно с этим надо работать. Начинать делать историю успеха, продолжать. Мы, конечно, будем этот проект поддерживать", - заверил глава кабмина.

Он добавил, что на другом стенде обсуждалось производство отечественных аттракционов. "Мы вспоминали: в наше время были замечательные парки. Простые вещи там были. Вспомните, что было всегда в парке: тир, карусель, более сложные аттракционы, колесо - большое, маленькое. Все это производили. Сегодня большой спрос на такие региональные парки. С детьми люди с удовольствием туда пойдут. Давайте подумаем об этом", - резюмировал премьер.