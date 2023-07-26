Noventiq провел делистинг на Лондонской бирже

Кроме того, компания в установленном порядке обратится на Московскую биржу с просьбой исключить ее расписки из листинга

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Разработчик программного обеспечения Noventiq провел делистинг собственных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

"В дополнение к объявлению, сделанному компанией 22 июня 2023 года, отмена листинга ГДР компании в стандартном сегменте официального списка FCA и торгов на основной площадке основного рынка листинговых ценных бумаг LSE ("делистинг на LSE") вступает в силу с 08:00 утра (по лондонскому времени) сегодня", - отмечается в сообщении.

Кроме того, компания в установленном порядке также обратится на Московскую биржу с просьбой исключить ее расписки из листинга биржи, поскольку делистинг на обеих площадках является одним из условий объединения бизнеса с Corner Growth Acquisition Corp, о котором было объявлено 4 мая 2023 года. "Компания ожидает, что делистинг на MoEX будет завершен к началу октября", - указывается в сообщении.