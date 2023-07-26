Мишустин поручил Минпромторгу дать предложения по производству технологий для туризма

Председатель правительства России отметил, что необходимо сделать матрицу, в том числе по времени, о возможностях отечественной промышленности

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по развитию внутреннего туризма поручил замглавы Минпромторга РФ Альберту Каримову доработать и отдельно представить доклад с предложениями по производству технологий для этой отрасли.

"Мы сейчас говорим о туризме. Мы находимся на совещании, которое посвящено развитию туристической отрасли, и ваш доклад, который называется "Производство транспортных средств и инфраструктуры для туризма", должен был предполагать анализ спроса в этой области. Чтобы вы как Министерство промышленности и торговли смогли предложить нам варианты, как строить предложение. <…> Я предлагаю вам подготовить соответствующий доклад и на стратсессии по развитию туризма представить предложения, связанные с производством элементов, технологий для туризма. Это целая история. Их так много. Причем тут только доклад о том, какие могут быть транспортные средства", - прокомментировал Мишустин выступление Каримова.

Председатель правительства поручил Минпромторгу совместно с Минэкономразвития тщательно проанализировать ситуацию. "И сделать такую матрицу, в том числе по времени, о возможностях нашей промышленности. Поверьте, многие, кто строит современные комплексы, с удовольствием этим воспользуются", - отметил Мишустин.