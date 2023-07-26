ОАЭ присоединились к Глобальному альянсу биотоплива

Глава Минэнерго страны Сухейль аль-Мазруи отметил, что ОАЭ "активно инвестируют в биотопливо" в рамках усилий по диверсификации энергетики и сокращению выбросов парниковых газов

ДУБАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты вступили в Глобальный альянс биотоплива, который был создан Индией, Великобританией и США. Об этом сообщил глава Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Министр энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи объявил о вступлении ОАЭ в Глобальный альянс биотоплива, созданный Индией, Великобританией и США с целью развития использования биотоплива", - написал он в Twitter.

Министр отметил, что ОАЭ "активно инвестируют в биотопливо" в рамках усилий по диверсификации энергетики и сокращению выбросов парниковых газов.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, мировое производство биотоплива должно увеличиться в три раза к 2030 году. В настоящее время более 80% производства биотоплива сконцентрировано на четырех рынках: США, Бразилия, Европа и Индонезия.