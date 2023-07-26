Австралия продолжит стабильные поставки СПГ в Японию

По данным агентства Kyodo, Австралия занимает более 40% общего объема импорта СПГ в Японии

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Австралия будет и дальше осуществлять стабильные поставки СПГ в Японию. Об этом сообщил журналистам в Токио австралийский министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн.

"Мы будем и дальше сотрудничать с Японией, одним из наших важнейших партнеров, в связи с чем продолжим стабильные поставки [СПГ]", - подчеркнул глава ведомства. Таким образом он прокомментировал информацию о вступлении в силу закона, обязывающего операторов терминалов СПГ в Австралии принимать меры по снижению углеродных выбросов.

По данным агентства Kyodo, Австралия занимает более 40% общего объема импорта СПГ в Японии.