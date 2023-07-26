Danone списала около €200 млн после потери контроля над российским подразделением

В компании также отметили, что она все еще остается полноправным владельцем своего бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Компания Danone приняла решение списать около €200 млн после утери контроля над российской структурой. Об этом говорится отчете компании за первую половину 2023 года.

"18 июля российские власти сообщили, что в Danone Russia произошла смена совета директоров и генерального директора. Эти изменения произошли без уведомления или согласования с Danone, - отмечается в документе. - В итоге, с учетом применения необходимых стандартов, Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн".

В компании также отметили, что, "несмотря на то что Danone более не контролирует управление своим бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в России, он остается его полноправным владельцем".

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.

В июле был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone переданы во временное управление Росимущества.