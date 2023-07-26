Эксперт призвала РФ в противостоянии с США и ЕС создавать стратегические союзы в Африке

Как указала директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, Евроатлантический блок рассматривает континент с ресурсной, военно-геополитической точки зрения и с позиций прогнозируемых перспектив глобального экономического развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Россия должна создавать стратегические союзы со странами Африканского континента ради собственного развития, в том числе и в противовес Западу. Об этом заявила директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова статье, опубликованной в журнале Фонда Росконгресс, подготовленном к российско-африканского саммиту.

"Сегодня в условиях резкого обострения отношений с США и ЕС Россия может и должна использовать африканский вектор внешней политики для решения задач собственного развития и укрепления своих позиций на международной арене, формируя в национальных интересах, а где надо - и в противовес агрессивным геополитическим соперникам стратегические союзы и объединения", - отметила она.

Евроатлантический блок, как указала Абрамова, рассматривает Африку с ресурсной, военно-геополитической точки зрения и с позиций прогнозируемых перспектив глобального экономического развития. При этом все три аспекта, указала специалист, "рассматриваются через призму соперничества с главными конкурентами - Китаем и Россией". "В этих условиях главная задача политики коллективного Запада в Африке - сохранить и упрочить свое экономическое, политическое и военное влияние, используя традиционные и новейшие методы колониализма", - пояснила она.

Интерес к Африке

Абрамова обратила внимание на огромный интерес к Африканскому континенту со стороны новых игроков - Китая, Индии, Бразилии, Турции, арабских монархий Персидского залива. Так, они расширяют торгово-экономическое, финансовое и инвестиционное сотрудничество с африканскими странами, наращивают взаимодействие в гуманитарной сфере. "Очевидно, что России будет весьма непросто конкурировать в геостратегической схватке за Африку с другими игроками, как старыми, так и новыми, - признала Абрамова. - Многие могут даже задаться вопросом, есть ли у нас вообще какой-либо шанс в этой борьбе".

Эксперт выразила убеждение, что России необходимо задать себе вопрос, "есть ли у нее в нынешних условиях право не воспользоваться возможностями, которые открывает Африка для своей экономики и безопасности, и проигнорировать их только потому, что получение этих преимуществ требует ответственности, затраты определенных сил и средств, а также инициативы". Сегодня к России для так называемого сдерживания, продолжила она, "весьма успешно применяются колониальные приемы, которые в свое время применялись к африканским государствам". Речь идет о таких инструментах, как раздувание национальных конфликтов и использование террористов для решения политических задач, закрытие доступа к современным технологиям, санкции, подкуп и коррумпирование элит, смена неугодной власти через использование механизмов внутренних социальных протестов, поощрение "утечки мозгов", разрушение национальных цивилизационных и культурных основ путем навязывания западной системы ценностей. В этом контексте изучение африканского опыта, по убеждению Абрамовой, может существенно помочь России в преодолении собственных ошибок и решении задач ускоренного развития экономики и социальной сферы.

О саммите

Первый саммит Россия - Африка, который состоялся в октябре 2019 года, "наглядно продемонстрировал африканским друзьям, что Россия возвращается в Африку", отметила специалист. Успех второго саммита 27-28 июля в Санкт-Петербурге, по ее словам, во многом зависит от того, насколько конкретными и взаимовыгодными будут российско-африканские проекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. "Для этой цели по итогам второго саммита будет принята не только декларация, но и план действий форума партнерства Россия - Африка на период 2023-2026 гг., где будут определены основные сферы нашего взаимодействия и ответственные исполнители по каждому направлению сотрудничества", - заключила Абрамова.