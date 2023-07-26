Вагоностроительный завод в ЛНР получил сертификаты на выпуск минераловозов и полувагонов

В планах - запустить производство зерновозов, отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Стахановский вагоностроительный завод, действующий в Луганской Народной Республике (ЛНР), получил сертификаты на производство минераловозов и полувагонов, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

По его словам, Уралвагонзавод взял шефство над Стахановским вагоностроительным заводом. "После получения клеймения, он (Уралвагонзавод - прим. ТАСС) помогает в сертификации подвижного состава. Уже получены сертификаты на производство минераловозов и полувагонов. В планах - запустить производство зерновозов", - написал он по итогам встречи с генеральным директором концерна "Уралвагонзавод" Александром Потаповым.

Пасечник рассказал, что с начала 2022 года Уралвагонзавод сотрудничает "с крупнейшим металлургическим предприятием Луганщины - Алчевским металлургическим комбинатом" и закупает у меткомбината металл для производства, сейчас концерн заинтересован в наращивании темпов покупок.