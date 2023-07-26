ЦБ отметил снижение числа выявленных поддельных денежных знаков на 52%

Как сообщили в регуляторе, во II квартале 2023 года обнаружено 3 068 поддельных купюр

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество выявленных поддельных денежных знаков в банковской системе РФ во II квартале 2023 года снизилось на 51,96% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в материалах Банка России.

"В II квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 068 поддельных денежных знаков Банка России, что на 51,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (6 387)", - говорится в сообщении.

Согласно данным ЦБ, в отчетном периоде было выявлено 2 119 поддельных пятитысячных банкнот, 632 поддельные банкноты номиналом 1 тыс. рублей, 185 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 200 рублей (1). При этом было выявлено 54 поддельные монеты номиналом 10 рублей, 12 поддельных монет номиналом пять рублей.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.

Поддельных банкнот иностранных государств во II квартале 2023 года было выявлено 350 штук. Из них в апреле обнаружено 79 подделок, в мае - 113, в июне - 158. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (330). Поддельных евро обнаружено 16. Кроме того, были обнаружены фальшивые китайские юани (3) и украинская гривна (1).