В Минтрансе сообщили, что "Аэрофлот" увеличит долю российского вина на своих рейсах

На всех полетах - и зарубежных, и внутри России экономкласса будут только отечественные вина, отметил глава ведомства Виталий Савельев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует увеличить долю российского вина как на зарубежных, так и на внутренних рейсах, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Хочу вас заверить, что сейчас пока соотношение 75 на 25 - это вина иностранные и вина отечественные. Но мы приняли решение - в ближайшее время это будет 50 на 50 на зарубежных полетах - иностранные вина и отечественные. На всех полетах - и зарубежных, и внутри России экономкласса будут только отечественные вина", - сказал Савельев.

Ранее в авиакомпании S7 также заявили, что на основных своих маршрутах, в том числе на рейсе между Москвой и Новосибирском, начнут предлагать пассажирам российские вина.

В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поддержал инициативу члена комитета по экономической политике Сергея Алтухова, который предложил запретить продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран на предприятиях общепита и объектах транспорта, а также обязать заместить ее отечественной продукцией.