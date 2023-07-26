"Яндекс" внедрил в "Алису" реагирование на команды без прямого обращения к ней

Включить их можно в настройках приложения "Дом с Алисой"

МОСКВА, 26 июля./ТАСС/. "Яндекс" внедрил в голосового помощника "Алиса" понимание команд без прямого обращения. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Алиса" научилась понимать быстрые команды. Теперь необязательно называть ее по имени, чтобы о чем-то попросить. Например, можно просто сказать: "Выключи свет" или "Тише" - и "Алиса" поймет, что вы говорите с ней", - сообщили в пресс-службе.

Включить быстрые команды можно в настройках приложения "Дом с Алисой", добавили в пресс-службе. Новая возможность доступна во всех умных колонках от компании "Станция".