РБК: в России зафиксировали рост продаж религиозных книг впервые с 2017 года

За первые шесть месяцев 2023 года он увеличился на 40% в денежном выражении, пишет издание

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Рост продаж книг на религиозную тематику зафиксирован впервые с 2017 года. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на издательство "Эксмо-АСТ", которое провело собственный анализ рынка.

Согласно данным "Эксмо-АСТ", спрос на религиозную литературу за первые шесть месяцев 2023 года увеличился на 40% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. В издательстве отметили, что данный сегмент демонстрировал падение спроса с 2017 года, в 2019 году падение составило 20% год к году, в 2020 - 14%, в 2021 году - почти 30%.

"В прошлом году сегмент религиозной литературы роста также не показывал. Тогда, наоборот, большим спросом пользовалась эзотерика, в первую очередь все, что связано с картами таро. <...> Перелом тренда начался только в этом полугодии: люди начали обращаться к церкви", - заявил РБК гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

В издательстве уточнили, что рост продаж книг по эзотерике в первом полугодии 2023 года замедлился и составил 21%, в то время как по итогам 2022 года рост продаж данного сегмента был равен 53%.