ФАС оштрафовала "Промомед" на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу лекарства

Речь идет о препарате "Амбене био"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала российскую фармкомпанию "Промомед" на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу препарата "Амбене био", говорится в сообщении ведомства.

"Служба признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала ООО "Промомед ДМ" за нарушение рекламного законодательства на 200 тыс. рублей. Рекламодатель гарантировал потребителям положительный результат от применения препарата "Амбене био", - отмечается в сообщении.

Ранее в ФАС поступило обращение фармацевтической компании "Фармстандарт" с жалобой на рекламу лекарственного препарата "Амбене био", которая распространялась на XVII Национальном конгрессе терапевтов посредством рекламных листовок. Реклама лекарственного препарата заверяла потребителей в результате его применения при лечении остеоартрита, гарантируя положительное действие и эффективность препарата.

Согласно закону, реклама лекарственных средств не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий, добавили в ФАС.