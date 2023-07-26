Аэропорты Петербурга планируют обслужить около 100 самолетов в дни саммита Россия - Африка

На обеспечение международных рейсов с главами официальных делегаций стран Африки в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" поступило более 40 заявок

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Около 100 самолетов деловой авиации будет обслужено в дни саммита Россия - Африка в аэропортах Санкт-Петербурга, говорится в сообщении Росавиации.

"Около 100 воздушных судов деловой авиации будет обслужено в дни саммита в аэропортах Санкт-Петербурга. Все службы аэропортов ООО "Воздушные ворота Северной столицы", АО "Аэропорт Пулково", ООО "Джетпорт СПб" также работают в усиленном режиме", - сказано в распространенном сообщении. Отмечается, что предварительно были подготовлены специальные залы для официальных лиц и делегаций, а также организована работа волонтеров и информационных стоек.

На обеспечение международных рейсов с главами официальных делегаций стран Африки в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" поступило более 40 заявок. В Росавиации отметили, что все службы обслуживания рейсов в дни саммита работают в усиленном режиме. Кроме того, с целью обеспечения безопасного и качественного обслуживания была проведена дополнительная подготовка персонала.

О форуме

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоятся экономический и гуманитарный форумы. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.