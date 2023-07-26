Лавров обсудил с главой МИД Пакистана торгово-экономические вопросы

Как отметили в МИД РФ, разговор прошел по инициативе пакистанской стороны

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари вопросы сотрудничества в торгово-экономической и контртеррористической областях.

"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального взаимодействия и двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и контртеррористической областях", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

Разговор прошел по инициативе пакистанской стороны.