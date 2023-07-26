Запрет импорта в РФ рыбной продукции затронет маленькую долю рынка

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил, что в 2021 году импорт продукции по кодам ТН ВЭД 1604 и 1605 составил 65 900 тонн, из них только 2 317 тонн из недружественных стран

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Запрет на ввоз в Россию продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стан затронет незначительную долю российского рынка. Об этом заявил ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"В 2021 году импорт продукции по кодам ТН ВЭД 1604 и 1605 составил 65 900 тонн, из них только 2 317 тонн (3,5%) из недружественных стран. Суммарная стоимость импорта этой продукции составляет $247,68 млн, из них $10,89 млн (4,4%) - недружественные страны. В целом же внутренний рынок пресервов и консервов оценивается в более 336 тыс. тонн, то есть на импортную готовую продукцию из недружественных стран приходится менее 1%. Таким образом, запрет коснется микроскопической доли рынка, что называется, на уровне статистической погрешности", - сказал Зверев.

Он также отметил, что основную долю импорта из недружественных стран составляли готовые продукты и консервы из сардинелл, кильки и шпрот целиком или в кусках, но не фаршированные из Латвии: в 2021 года их поставки Россию составили 1 127 тонн, или 91,4% от общего импорта такой продукции. По этой продукции российские предприятия способны полностью закрыть потребность рынка, сказал Зверев.

При этом по некоторым позициям зависимость от импорта из стран ЕС была ощутима, однако здесь идет речь о нишевых рынках, например, о продукции из анчоусов из Италии. Или, например, на Исландию приходилось 64,9% поставок готовой или консервированной продукции из трески, целиком или в кусках, но не фаршированной, добавил он.

"Все это премиальный сегмент с очень незначительным финансовым потенциалом. Честно говоря, не вижу смысла в импортозамещении этого сегмента. Ни производственных, ни финансовых причин для перенацеливания на этот сегмент российский предприятий нет", - сказал Зверев.

Ранее правительство РФ ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.