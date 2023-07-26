Суд принял иск об исключении иностранных участников из "Холдинговой компании "ЮэСэМ"

Основания иска не уточняются

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление бизнесменов Алишера Усманова, Владимира Скоча и других участников подконтрольного им ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" (контролирует активы холдинга USM) об исключении иностранных участников из общества. Об этом говорится в материалах суда.

Согласно заявлению, истцами выступают Алишер Усманов, Владимир Скоч, Варвара Скоч, Владимир Стрешинский, ООО "Международная компания "Агропласт". Они просят суд исключить из ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" кипрские компании Somelior Holdings Limited, Meresol Investments Limited, Dalenior Investments Limited, Velbery Investment Limited, Welberg Investments Limited и зарегистрированную на Британских Виргинских островах Prestige Properties Assets Ltd. При этом ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" привлечена к делу в качестве третьего лица.

Основания иска не уточняются, предварительное судебное заседание назначено на 1 сентября.

ТАСС направил соответствующий запрос в USM.

О компании

USM - диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн цемент".