Госдума приняла закон о правовых основах деятельности малых технологических компаний

Закон определяет основные понятия и принципы в сфере господдержки инновационной деятельности малых технологических компаний в России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, определяющий правовые основы деятельности малых технологических компаний в РФ и принципы их господдержки. Документ инициирован правительством РФ.

Закон определяет основные понятия и принципы в сфере господдержки инновационной деятельности малых технологических компаний в РФ. Речь идет о таких понятиях, как "инновационная технология (инновационные технологии)", "технологическая компания", "малая технологическая компания", а также о критериях для признания организации малой технологической компанией в целях предоставления господдержки. Организацию смогут отнести к малой технологической компании на основании результатов экспертизы (экспертного заключения) путем включения сведений в реестр малых технологических компаний, что станет инструментом для получения мер господдержки.

О критериях отнесения компаний к малым технологическим

Устанавливаются следующие критерии отнесения организаций к малым технологическим компаниям: непревышение предельного значения объема выручки организации от реализации товаров как собственного производства, так и ранее приобретенных, за предшествующий календарный год; соответствие основного вида экономической деятельности организации одному из основных видов экономической деятельности, включенному в перечень правительства РФ в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД); соответствие уровня научно-технического потенциала организации уровню, определенному правительством; наличие возможности применения инновационных технологий при разработке и (или) производстве продукции.

Порядок отнесения организаций к малым технологическим компаниям будет устанавливать правительство. Также кабмин будет определять категории малых технологических компаний. Предполагается, что в зависимости от объема выручки этих компаний могут быть выделены три группы: от 0 до 300 млн рублей, от 300 млн до 2 млрд рублей и от 2 млрд до 4 млрд рублей.

Организации, получившие господдержку инновационной деятельности, в случае соответствия по предельному объему выручки и основному виду экономической деятельности будут отнесены к малым технологическим компаниям в упрощенном порядке. Экспертиза малых технологических компаний будет проводиться федеральными институтами инновационного развития и некоммерческими организациями. Перечень центров экспертизы таких компаний будет утверждать правительство РФ.

Принятыми во втором чтении поправками уточняется ряд понятий, в частности, категория технологической компании, вид малой технологической компании, центр экспертизы малых технологических компаний.

Закрепляются полномочия и права правительства РФ в сфере развития технологических компаний, а также Минэкономразвития РФ в части регулирования деятельности технологических компаний.

Устанавливаются компетентные органы по регулированию государственной поддержки технологических компаний и предусматриваются формы осуществления такой поддержки.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.