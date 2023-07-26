Госдума расширила способы взаимодействия должников с кредиторами и коллекторами

Соответствующим законом также водится понятие "автоматизированный интеллектуальный агент" - программное обеспечение для отправки голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалог

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий способы взаимодействия кредиторов и коллекторов с должниками, а также расширяющий полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) за счет контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон расширяет способы взаимодействия кредиторов и (или) коллекторов с должником. В частности, кредитор или лицо, действующее от его имени и в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя письменную корреспонденцию, доставляемую по месту жительства или месту пребывания должника операторами почтовой связи, курьером или специальными (курьерскими) службами доставки без непосредственного взаимодействия с должником. Сейчас такое взаимодействие предусмотрено через почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Представителем кредитора сможет быть не только коллектор, но и банк, действующий в качестве представителя кредитора, входящего в одну группу лиц с данным банком, специализированное общество, ипотечный агент, а также Единый институт развития в жилищной сфере.

Кредитор, которым является профессиональная коллекторская организация, кредитная или микрофинансовая организация, включенная в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, вправе взаимодействовать с должником с использованием портала "Госуслуги" в порядке, установленном правительством РФ. Взаимодействие с использованием портала "Госуслуги" осуществляется путем направления в личный кабинет должника на портале сообщений в соответствии с утверждаемыми Минцифры России форматами, при условии наличия согласия должника на такое взаимодействие. Взаимодействие должника и кредитора (его представителя) будет возможно с помощью электронной почты должника, если адрес такой почты указывается должником при заключении договора, а также с использованием портала "Госуслуги".

Вводится понятие "автоматизированный интеллектуальный агент" - программное обеспечение для отправки голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога. Звонки от таких электронных помощников будут приравнены к действиями человека. К ним будут применяться существующие лимиты при контактах с должниками: так, частота общения автоматизированного интеллектуального агента с задолжником не должна быть больше одного раза в сутки, более двух раз в течение недели и более восьми раз в течение месяца.

В процессе взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента должнику должно быть сообщено о том, что с ним ведет переговоры автоматизированный интеллектуальный агент (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить из-за прекращения переговоров по инициативе должника). Одним из случаев взаимодействия с должником признается сообщение в чате - речь идет о беседе в чате взыскателя и должника либо большое сообщение, которое разбито на несколько частей.

Усиление полномочий ФСПП

ФССП будет вести госреестр профессиональных коллекторских организаций и перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц. Перечень будет формироваться автоматически в рамках межведомственного информационного взаимодействия ФССП с ЦБ и размещаться на официальном сайте ФССП.

Кредитные и микрофинансовые организации обязаны обладать соответствующими оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с целью возврата просроченной задолженности. Они будут обязаны записывать все текстовые, голосовые и иных сообщения, передаваемые при действиях по возврату этой задолженности, и хранить их в течение трех лет. Перед началом взаимодействия с должниками такие организации направляют в ФССП уведомление, к которому прикладываются копии документов, подтверждающих наличие необходимых оборудования и программного обеспечения.

Документ вводит понятие "профессиональная коллекторская организация". По инициативе кредитора или его представителя не допускается непосредственное взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности в течение льготного периода, установленного законом.

К новым полномочиям ФССП предлагается отнести установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками. Такие ограничения могут распространяться на один или несколько способов взаимодействия на срок до 60 дней.

Для профессиональных коллекторских организаций устанавливается требование включать в наименование организации словосочетание "профессиональная коллекторская организация". Исключается выдача в бумажном виде свидетельства о внесении сведений о юридическим лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций. По запросу профессиональной коллекторской организации в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса может быть предоставлена выписка из госреестра, подтверждающая включение сведений об этом юрлице в государственный реестр.

Закон вступит в силу через 180 дней с момента его опубликования.