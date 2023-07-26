Госдума приняла закон, позволяющий отцам направлять маткапитал на формирование пенсии

Закон предоставляет такое право отцам или усыновителям, которые воспитывают двух или более детей после смерти их матери либо являются единственными усыновителями

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, наделяющий отцов правом использовать материнский капитал для формирования пенсии.

Документ был внесен на рассмотрение палаты 27 октября 2022 года депутатами от фракции "Единая Россия", в первом чтению инициативу приняли 1 июня, во втором - 25 июля. Согласно действующему закону только женщины имеют право направлять средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Закон предоставляет такое право отцам или усыновителям, которые воспитывают двух или более детей после смерти их матери либо являются единственными усыновителями.

Размер материнского капитала в 2023 году составляет 586,9 тыс. рублей на первого и 775,6 тыс. рублей на второго ребенка, если семья не получала сертификат на первенца. Сумма для семей, которые получили материнский сертификат на первого ребенка, при рождении второго ребенка составляет 188,6 тыс. рублей. Сейчас средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.