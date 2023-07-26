Госдума приняла закон о совершенствовании реализации специальных экономических мер

В частности, устанавливается запрет на прием платежей платежным агентом и запрет по трансграничному переводу денежных средств кредитной организацией, если получатель таких средств включен в перечень физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утверждаемые правительством

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, совершенствующий реализацию специальных экономических мер в отношении юридических и физических лиц. Документ был инициирован правительством России и принят в первом чтении 27 октября 2020 года в связи с указом президента РФ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Документ вносит в закон от 30 декабря 2006 года "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" поправки, предусматривающие операции по блокировке всех денежных средств и имущества в отношении блокируемых лиц. Речь идет об иностранных государствах, иностранных организациях и (или) иностранных гражданах, либо лицах без гражданства, определяемых в соответствии с действующим законом, юрлицах, подконтрольных иностранным организациям, иностранным гражданам или лицам без гражданства (компании, которые они контролируют на 50 и более процентов).

Закон устанавливает правила применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах блокируемых лиц. Регламентируется перечень организаций, осуществляющих специальные лицензируемые виды деятельности, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер (включая ломбарды, организации, осуществляющие функции платежного агента, кредитные кооперации, микрофинансовые организации).

В частности, устанавливается запрет на прием платежей платежным агентом и запрет по трансграничному переводу денежных средств кредитной организацией, если получатель таких средств включен в перечень физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утверждаемые правительством. Одновременно документ регулирует особенности лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр. Предусматривается обращение уполномоченного органа в суд с требованием об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах в случае нарушения законодательства о специальных экономических мерах.

ЦБ будет взыскивать штрафы до 5 млн рублей

Поправками ко второму чтению установлены полномочия ЦБ РФ в отношении некредитных финансовых организаций: в случае нарушения такой организацией требований закона о специальных мерах регулятор получит право вводить ограничение деятельности организации на срок до шести месяцев, в том числе ограничивать (полностью или частично) привлечение денежных средств, выдачу займов и проведение иных операций, а также взыскивать штраф в размере до 5 млн руб.

Эти полномочия распространятся на профучастников рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС), негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестфондов, ПИФы, МФО, операторов финансовых, инвестиционных платформ и платформ по выпуску цифровых финансовых активов.

Права блокируемых лиц

Документ закрепляет право блокируемого лица получать денежные средства на свои счета, открытые в российских банках, получать проценты на сумму вклада, денежные средства, переводимые для увеличения остатка электронных денежных средств блокируемого лица, получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, гарантированные государством в соответствии с законодательством РФ, а также уплачивать налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы. Для обеспечения себя и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода - право получать заработную плату и расходовать ее в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (сумму в иностранной валюте, эквивалентную 10 тысячам рублей) в месяц из расчета на каждого члена семьи, а также оплачивать медуслуги на территории РФ в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (сумму в иностранной валюте, эквивалентную 10 тысячам рублей) в месяц из расчета на каждого члена его семьи.

Также блокируемое лицо имеет право выплачивать зарплату в размере, не превышающем величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, и выходные пособия работникам в размере, не превышающем минимальный размер соответствующих выплат.

Права правительства

Закрепляются полномочия правительства РФ по определению перечня федеральных органов власти, уполномоченных контролировать соблюдение законодательства о специальных экономических мерах. Банк России и определяемые кабмином уполномоченные органы наделяются полномочиями устанавливать порядок, состав и формат представления организациями информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер.

ЦБ и уполномоченные органы будут обязаны представлять в Минфин ежеквартальную сводную информацию о том, как соответствующие организации реализуют специальные экономические меры.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.