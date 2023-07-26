Инвестор вложит около 1,3 млрд рублей в производство полуфабрикатов в Подмосковье

Производственные мощности нового комплекса составят 42,5 тыс. тонн замороженной продукции в год

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Компания "Элика" планирует запустить производство полуфабрикатов в Электрогорске, инвестиции в проект составят около 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 1,3 млрд рублей с учетом льготного кредита в размере 500 млн рублей. Средства будут направлены на строительство производственного комплекса. Инвестор планирует запустить производство в 2024 году. Реализация проекта позволит дополнительно создать порядка 300 рабочих мест. Производственные мощности нового комплекса составят 42,5 тыс. тонн замороженной продукции в год", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки рассказали, что компания "Элика" является одним из крупнейших отечественных производителей замороженных продуктов питания. Производитель выпускает хинкали, пельмени, чебуреки, фаршированные перцы, голубцы, манты, блины и другое.

В министерстве также подчеркнули, что проект программы "Промышленной ипотеки" был разработан в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева, а позже заработал на федеральном уровне. Программа дает возможность бизнесу получить кредит в размере до 500 млн рублей по ставкам до 5% годовых, направив средства на приобретение готового промышленного помещения.