Греф назвал Китай потенциальным примером для России в туризме

Глава Сбера отметил, что КНР за пять лет выросла в приросте туристических поездок в два раза

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Потенциальным примером для России в развитии туристической отрасли может служить Китай. Таким мнением поделился глава Сбера Герман Греф в рамках совещания о развитии туризма и гостеприимства в РФ, которое прошло на территории курорта "Манжерок" в Республике Алтай.

"Сегодня для нас потенциальным примером может служить Китай. Они, конечно, очень быстро растут. За пять лет они выросли в приросте туристических поездок в два раза. Это самый большой регион, где развивается горнолыжный туризм. То же самое, за пять лет увеличили в два раза количество вводимых гостиниц и количество поездок на горнолыжные курорты. Мы видим, что сегодня критически важно для нас поддержать внешним туризмом бизнес в туристической сфере. Мы проанализировали, кто может быть нашим важнейшим партнером и клиентом, и представляется, что это Китай", - сказал Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что в этой связи важно обозначить и маркетингово поддержать промотирование широких возможностей в России для китайских туристов. "Это касается как зимнего, так и летнего туризма", - отметил Греф.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь подчеркнул, что нужно комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли и вывести качество сервиса в сфере на новый уровень с учетом потенциального спроса. Также необходимо повысить транспортную доступность и проработать гостиничную базу.

"Правительство вместе с регионами поэтапно решает такие задачи. Работаем, прежде всего, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Этот проект вы знаете, он действует уже около трех лет. На его реализацию за два года направлено уже свыше 100 млрд рублей, и конечно, предусмотрены средства на текущий год", - сказал он. В целом, по его словам, финансирование отрасли существенно увеличилось.