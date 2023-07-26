Объем производства крупных промпредприятий Хайнаня в январе - июне увеличился на 19,9%

По динамике этого показателя провинция лидирует среди всех прочих основных административно-территориальных единиц материкового Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 26 июля. /ТАСС/. Темпы роста производства крупных промышленных предприятий Хайнаня в январе - июне увеличились в годовом исчислении на 19,9%. Как прокомментировал департамент промышленности и информатизации региона, по динамике этого показателя провинция лидирует среди всех прочих основных административно-территориальных единиц материкового Китая.

"С текущего года экономика Хайнаня быстро восстанавливается, в первом полугодии производство крупных промпредприятий увеличилось на 19,9%. По темпам роста наша провинция с 23-го места поднялась на 1-е [среди регионов КНР]", - уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat.

К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых за один год превышает 20 млн юаней (примерно $3 млн).

В сообщении отмечается, что 25 из 36 индустриальных отраслей Хайнаня демонстрируют положительную тенденцию. "У 17 из них двузначные показатели, - проинформировал департамент - Особенно заметная устойчивая положительная тенденция наблюдается у обрабатывающего сектора - он вырос на 24%, это на 13,6 процентного пункта выше, чем в I квартале".

Согласно опубликованным данным, среди наиболее успешно развивающихся промышленных отраслей провинции - нефтепереработка (повышение на 47,6% по сравнению январем - июнем 2022 года), производство химической продукции (28,4%) и фармацевтика (16,2%). Что касается машиностроения и высокотехнологичного сектора Хайнаня, в течение шести месяцев там наблюдалось "усиление структурной трансформации, сопровождавшейся процессом модификации". Темпы роста указанных секторов составили 31,5% и 15,2% соответственно.

В 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную основу. Местные власти создают привлекательные условия для инвесторов, развивают научно-производственную инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2025 году предпринимательская среда в провинции достигнет передового уровня по национальным стандартам, а в 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.