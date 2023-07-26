МИД РФ заявил о готовности России развивать военно-техническое сотрудничество с Африкой

По словам замглавы ведомства Михаила Богданова, РФ готовит много кадров для спецслужб, структур, занимающихся в том числе борьбой с терроризмом и обеспечивающих безопасность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Россия готова работать над развитием военно-технического сотрудничества (ВТС) со всеми африканскими странами. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Мы готовы развивать ВТС, но это вопрос суверенного выбора стран", - сказал он. "Во многих африканских странах на вооружении советские образцы техники, - указал Богданов. - Мы готовим много кадров для спецслужб, структур, занимающихся в том числе борьбой с терроризмом, обеспечивающих безопасность. Поэтому здесь заключается и их интерес". "Мы готовы, и есть хорошие традиции", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй медиафорум Россия - Африка.