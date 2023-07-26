Еще три банка в Грузии перестали обслуживать денежные переводы системы "Юнистрим"

О приостановке обслуживания системы сообщили в Терабанке, контрольным пакетом акций которого владеют ОАЭ, "Карту" и Halyk Bank

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Грузинские банки "Карту" и Терабанк, а также филиал казахстанского Halyk Bank в Грузии приостановили переводы денежных средств российской платежной системой "Юнистрим", подпавшей под санкции США. Об этом ТАСС сообщили в банках.

"Юнистрим" на данном этапе у нас приостановлен с понедельника. У "Юнистрима" технические неполадки, поэтому не можем обслуживать", - сказали в банке "Карту".

Также о приостановке обслуживания системы "Юнистрим" ТАСС сообщили в Терабанке, контрольным пакетом акций которого владеют ОАЭ, и Halyk Bank. В грузинском Прокредитбанке, а также филиалах азербайджанского Паша банка и турецкого Ишбанка сообщили, что они и ранее не работали с системой "Юнистрим".

21 июля в банках TBC, "Либерти", Банке Грузии, Кредо банке, а также Базисбанке сообщили ТАСС, что система "Юнистрим" приостановила работу. Также о сбое в обслуживании платежной системы сообщили в микрофинансовой организации "Рико кредит", имеющей множество филиалов в Грузии и пользующейся популярностью среди иностранцев для получения денежных переводов.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.