26 июля, 11:34,
обновлено 26 июля, 11:53

"Магнит" получил заявки на выкуп порядка 21,5% находящихся в обращении акций

В компании отметили, что их пропорциональное распределение применяться не будет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" объявил результаты сбора заявок в рамках программы выкупа акций у иностранных инвесторов - компания получила заявки на выкуп порядка 21,5% от находящихся в обращении акций, говорится в сообщении ретейлера.

Так, ООО "Магнит Альянс" (дочерняя компания "Магнита", выступающая покупателем акций в рамках тендерного предложения) объявила, что в общей сложности акционерами ретейлера было надлежащим образом предъявлено к выкупу около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций.

"С учетом условий тендерного предложения, покупатель намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объеме (пропорциональное распределение применяться не будет)", - сообщает ретейлер. 

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