Президент Египта прибыл в Петербург для участия в саммите Россия - Африка

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков ранее сообщил, что уже в день прибытия Абдель Фаттах ас-Сиси встретится с главой российского государства Владимиром Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Египта во главе с президентом арабской республики Абделем Фаттахом ас-Сиси прибыла в среду в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Президентский борт приземлился в аэропорту Пулково. Ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что уже в день прибытия египетский лидер встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.

Египет входит в инициативную группу из семи стран Африки, прорабатывающую план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Ас-Сиси выступал за активизацию международных действий для предотвращения и сдерживания экономических последствий кризиса на мировую экономику и развивающиеся страны, затронувших рынки продовольствия, энергетики и финансовую сфер. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка в конце июля в Санкт-Петербурге миссия продолжит консультации с российской стороной.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.