Telegraph: компания Маска присвоила аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу

По данным издания, аккаунт под именем @x был создан в 2007 году и до недавнего времени принадлежал американскому фотографу из Сан-Франциско Джину Хвану

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Компания X Corp. Илона Маска завладела учетной записью @x в социальной сети Twitter, которая находится в процессе ребрендинга в X, не уведомив об этом его прежнего владельца. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, аккаунт под именем @x был создан в 2007 году и до недавнего времени принадлежал американскому фотографу из Сан-Франциско Джину Хвану. Владелец страницы во вторник получил электронное письмо с информацией о ее переходе в собственность компании Маска. "Они фактически просто забрали его - я так и знал, что это может произойти", - рассказал Хван изданию.

По его словам, он был готов продать аккаунт компании в случае поступления такого предложения. По оценкам газеты, стоимость учетных записей с названиями из одной буквы может достигать $50 тыс.

Издание напоминает, что пользователи Twitter не имеют юридических прав на свои учетные записи, однако, согласно политике компании, аккаунты могут быть изъяты у них только в случае нарушения авторских прав, например, попытки присвоения товарного знака.

В понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Он также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

27 октября 2022 года бизнесмен закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.