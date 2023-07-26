ЕЭК до 2 августа изучит возможность повышения пошлин на ввоз электроники

Страны объединения также достигли консенсуса по положениям, касающимся изменения налогообложения в сфере электронной торговли, сообщила официальный представитель комиссии Ия Малкина

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до 2 августа изучит инициативу РФ о повышении таможенных пошлин на импорт электроники с 0-10% до 3-13%. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель комиссии Ия Малкина.

"До 2 августа продлится обсуждение инициативы российской стороны о повышении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов радиоэлектронной продукции. В настоящее время ставки составляют от 0% до 10% от таможенной стоимости, их предлагается повысить до размера от 3% до 13%", - сказала она.

Об электронной торговле

Страны объединения также достигли консенсуса по положениям, касающимся изменения налогообложения в сфере электронной торговли, сообщила Малкина. На сегодняшний день уже имеется концептуально одобренная редакция проекта изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, которая позволит осуществлять сбор налогов при электронной торговле только в стране назначения товара, устранив двойное налогообложение, отметила официальный представитель ЕЭК. "При этом оставались неурегулированными вопросы, по которым к настоящему времени удалось достичь договоренностей на экспертном уровне: исчисления и уплаты НДС в бюджет оператором электронной торговой площадки по операциям внутри страны, по товарам подакцизной группы, по обмену информацией между налоговыми органами", - сказала Малкина.

"Вместе с тем остается неурегулированным вопрос о возложении на оператора электронной торговой площадки обязанностей по администрированию операций продавцов из третьих стран. На 17-18 августа запланировано очное обсуждение проекта документа на уровне экспертов и заместителей руководителей налоговых и таможенных органов для выработки согласованного подхода", - добавила она.