Проект "Карта туриста" планируют запустить в пилотном режиме до конца сентября

В Минэкономразвития рассказали о соответствующей работе совместно с Росфинмониторингом

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Проект "Карта туриста" для расчетов иностранных туристов в РФ планируется запустить в пилотном режиме до конца сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Проект "Карта туриста" планируется запустить в пилотном режиме в III квартале, соответствующую работу сейчас Минэкономразвития ведет совместно с Росфинмониторингом", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил важность реализации этой меры, так как в настоящее время в России не работают карты международных платежных систем.

"И здесь очень важно принятие закона, когда иностранные туристы могут открывать дистанционно карточки здесь, и, соответственно, прилетев сюда, либо в виртуальном варианте, либо получать физическую карту, здесь расплачиваться", - объяснил министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. Это, по его словам, стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.