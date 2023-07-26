Выработка "Юнипро" в I полугодии 2023 года выросла на 4,4%

Она составила 27,8 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Производство электроэнергии "Юнипро" в январе - июне 2023 года увеличилось в годовом выражении на 4,4%, до 27,8 млрд кВт⋅ч, говорится в материалах компании.

Отпуск тепла за отчетный период возрос на 1,2%, до 1,07 млн Гкал.

В пресс-релизе компании уточняется, что увеличение выработки электроэнергии в отчетном периоде вызвано ростом электропотребления по сравнению с предыдущим годом в обеих ценовых зонах оптового рынка. Кроме того, во второй ценовой зоне из-за снижения выработки гидроэлектростанциями увеличилась загрузка тепловых электростанций. В результате Березовская ГРЭС нарастила выработку в первом полугодии относительно аналогичного периода прошлого года на 11,2%.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 275 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 48 МВт).