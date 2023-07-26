Заместитель председателя Суверенного совета Судана прибыл на саммит в Петербург

Малик Агар второй раз посещает Россию этим летом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Судана во главе с заместителем главы Суверенного совета страны Маликом Агаром прибыла в среду в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Агар уже второй раз посещает Россию этим летом. В конце июня политик проводил в Москве переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По итогам тех консультаций замглавы Суверенного совета Судана выразил надежду, что Москва сможет внести большой вклад в дело урегулирования военного конфликта в стране, разгоревшегося в апреля в результате разногласий между командующим армией и лидером спецназа.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.