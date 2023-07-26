Около 1,5 трлн рублей планируют привлечь на создание федеральных морских курортов в РФ

Ожидается, что турпоток при этом составит 11,9 млн человек в год

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание федеральных курортов на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также на озере Байкал (проект "Пять морей") оценивается в 1,5 трлн рублей. Турпоток составит 11,9 млн человек в год, говорится в материалах к совещанию по развитию внутреннего туризма под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Программа развития морских курортов - 1,5 трлн рублей объем инвестиций", - говорится в материалах.

Всего планируется развитие девяти курортов: двух на Балтийском море на 5,5 тыс. номеров, трех на Черном море почти на 30 тыс. номеров, двух курортов на озере Байкал на 8 тыс. мест, а также по одному курорту на Азовском, Японском и Каспийском морях. Протяженность пляжей на них составит 45 км. Планируется, что благодаря развитию курортов появится 50 тыс. новых номеров для отдыхающих, будут созданы свыше 55 тыс. новых рабочих мест. Ожидается, что турпоток на всех девяти курортах в год будет составлять около 11,9 млн человек.

Как сообщил в ходе презентации программы Мишустину замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, создание курортов - это исполнение поручения президента и правительства. "Все курорты мировые, они, конечно, строились 30-40 лет, но они были точками концентрации усилий - это и Турция, и Болгария, и Мексика, смотрим на эту практику, будем в этой парадигме двигаться. Основная задача - это инфраструктура, потому что все остальное природа сделала очень круто", - сказал он.

Ранее о создании федеральных курортов на побережьях пяти морей в России до 2030 года сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.