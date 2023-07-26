Президент Эритреи прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка

Борт эритрейской делегации во главе с лидером страны приземлился в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Эритреи Исайяс Афеворки прибыл вместе со своей делегацией в Санкт-Петербург для участия во втором саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Борт эритрейской делегации во главе с лидером страны приземлился в аэропорту Пулково.

Афеворки занимает пост главы государства с 1993 года и является первым и пока единственным президентом Эритреи, которая в мае того же года получила независимость от Эфиопии. В январе 2023 года в рамках турне по странам Африки Эритрею посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда у Лаврова состоялись переговоры с эритрейским президентом, они обсудили экономику, добычу полезных ископаемых, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты, возможности морского и воздушного порта Массауа, а также российские предложения по развитию промышленности в Эритрее.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков упомянул, что Афеворки будет в числе африканских лидеров, с которыми будет проводить встречи президент РФ Владимир Путин. В мае 2023 года эритрейский президент уже посещал Россию с официальным визитом, проводил встречу с российским коллегой. На встрече с Афеворки Путин дал положительную оценку отношениям между РФ и Эритреей, особо отметив развитие связей в гуманитарной сфере.

Так же, как и в отношении РФ, США ранее ввели ограничения против некоторых эритрейских политиков, военных и организаций. Ранее Эритрея подвергалась санкциям СБ ООН.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.