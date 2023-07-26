"Полюс Красноярск" завершил прием заявок в рамках программы приобретения акций "Полюса"

В компании планируют приобрести около 40,803 млн акций

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Полюс Красноярск" завершил прием заявок в рамках программы обратного выкупа акций "Полюса", объявленной 10 июля, в связи с достижением максимального количества акций по итогам принятия заявок на продажу акций, сообщила компания.

По итогам принятия заявок на продажу акций "Полюс Красноярск" планирует приобрести около 40,803 млн акций, "что составляет 100% от максимального количества акций, предусмотренного программой приобретения".

Ранее совет директоров "Полюса" одобрил программу обратного выкупа акций (buyback) компании по цене 14,2 тыс. рублей за акцию. Максимальное количество акций, которое могло быть приобретено, - 29,99% всех размещенных бумаг.