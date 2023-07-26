Послы ЕС договорились продлить санкции против России на полгода

Причиной стало якобы имеющее место нарушение территориальной целостности Украины

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей при ЕС (Coreper) согласовал продление антироссийских санкций еще на шесть месяцев за якобы имеющее место нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.

"Послы ЕС договорились о пролонгации ограничительных мер, касающихся территориальной целостности Украины", - говорится в публикации.

Санкции ЕС в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год - в январе и июле - на шесть месяцев. С 24 февраля 2022 года в рамках этого режима были введены 11 пакетов антироссийских санкций. Рестрикции ЕС коснулись более 1,8 тыс. физических и юридических лиц. Это самый масштабный санкционный режим в истории сообщества.