"Лузалес" построит в Омской области фанерный завод мощностью 60 тыс. куб. м

Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 26 июля. /ТАСС/. Компания "Лузалес", одно из крупнейших лесопромышленных предприятий Республики Коми, построит фанерный завод в Омской области мощностью 60 тыс. куб. м в год. Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров ООО "Лузалес" Руслан Семенюк.

"Есть планы по строительству на территории Омской области завода по производству фанеры производственной мощностью 60 тыс. куб. м в год. Объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей. В рамках проекта планируется создание около 250 новых рабочих мест", - сообщил руководитель компании.

Реализация проекта направлена на строительство современного производства с учетом всех экологических норм, создание условий безотходного производства и максимально глубокой переработки древесины. Сейчас с руководством Омской области обсуждаются все моменты данного проекта, добавил Семенюк.

Продукция компании "Лузалес" поставляется на экспорт, большая часть в Китай. В досанкционный период приоритет отдавался Европе, учитывая высокую себестоимость продукции. Сейчас прорабатываются варианты рынков сбыта внутри страны, в частности, это касается пеллет, поставки которых ранее шли в Европу. Предприятие продолжает наращивать контакты с дружественными странами.

"Правительство РФ оказывает значимую поддержку лесоперерабатывающим предприятиям. Господдержка от федеральных и региональных властей помогает лесопромышленникам справиться с современными трудностями, за что им огромное спасибо. Прорабатываются меры поддержки по выпуску деревянных домокомплектов, а также возможность использования малоэтажных деревянных домов заводского производства для расселения аварийного жилья. Выделяются деньги на перевод котельных на биотопливо. Эти и другие меры поддержки призваны поддержать рынок ЛПК и стимулировать его дальнейшее развитие", - добавил руководитель компании.

О компании

"Лузалес" - это одно из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Республики Коми, действует с 1999 года, создан полный цикл работ от лесозаготовки до глубокой переработки и продажи готовой продукции, в том числе на экспорт, в основном в Китай, а также в Иорданию, Египет. В феврале 2023 года правительственная комиссия РФ одобрила заявку ООО "Лузалес" на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях. Они переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка", новая мебель будет выпускаться под брендами на коми языке. Специалисты сейчас прорабатывают вопросы по реализации мебели, ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, маркетплейсами. Компания реализовала несколько инвестиционных проектов, проектирует новые лесоперерабатывающие заводы в Коми и во Владимирской области.

Предприятие реализует масштабные проекты по строительству социальных объектов: жилой дом с детским садом, школу на 825 мест, многофункциональный медицинский центр в Сыктывкаре, фельдшерско-акушерский пункт в Прилузском районе Коми. Занимаемся продвижением мебельного производства. Прорабатываем вопрос по поставке продукции на внутренние рынки страны. Цель компании на ближайшую перспективу - рост объема лесозаготовительного производства, эффективность глубокой комплексной переработки древесины, в том числе за счет расширения ассортимента производимой продукции.