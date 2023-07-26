TotalEnergies начал буровые работы на месторождении Тиленга в Уганде

Всего пробурят 420 скважин, отметили в компании, по информации Reuters

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Специалисты французского нефтегазового концерна TotalEnergies начали бурение на месторождении Тиленга на западе Уганды. Промышленная добыча нефти на объекте начнется в 2025 году, сообщило агентство Reuters.

"Бурение скважин началось в июле 2023 года, начало добычи запланировано на 2025 год. Всего будет пробурено 420 скважин", - приводит оно слова официального представителя компании. По расчетам TotalEnergies, на пике мощности добыча достигнет 190 тыс. баррелей в день. Как отмечает агентство, разработка месторождения в районе Тиленга стала вторым крупным нефтяным проектом в Уганде. В январе буровые работы начались на другом крупном месторождении Кингфишер, находящемся под управлением Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации.

Крупные нефтяные проекты международных энергетических концернов вызвали волну критики со стороны местных природоохранных организаций, отмечает Reuters. Экоактивисты, в частности, обращают внимание на тот факт, что месторождение Тиленга частично находится на территории национального парка Мурчисон-Фоллс. Они утверждают, что добыча полезных ископаемых и строительство Восточноафриканского нефтепровода, который пройдет от этого месторождения до порта Танга на востоке Танзании, "противоречит глобальным программам по сокращению зависимости от ископаемого топлива, а также наносит ущерб местной экосистеме".

Парк Мурчисон-Фоллс, названный в честь известного британского геолога и путешественника, почетного члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук (с 1845 года) Родерика Импи Мурчисона (1792-1871) - это один из крупнейших и наиболее посещаемых природных заповедников в Уганде. Он разделен истоком реки Нил (т. н. Виктория-Нил) пополам и славится наличием разнообразных флоры и фауны. На его территории обитают такие животные, как слоны, жирафы, бегемоты и шимпанзе, а также находится водно-болотное угодье, особо охраняемое в соответствии с Рамсарской конвенцией (1987). Представители TotalEnergies в ответ на критику защитников природы неоднократно заявляли, что компания будет бережно относиться к экосистеме национального парка, работами по добыче нефти будет затронуто менее 1% его территории.