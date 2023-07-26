Президент ЮАР прибыл в Петербург для участия в саммите Россия - Африка

Президентский борт приземлился в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация ЮАР во главе с президентом страны Сирилом Рамапосой прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Президентский борт приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Рамапосы с российским лидером Владимиром Путиным состоится 28 июля. При этом, как уточнили ТАСС в посольстве республики, на Главный военно-морской парад, который пройдет 30 июля, высокопоставленный гость остаться не сможет из-за плотного графика.

Вместе с президентом в составе делегации прибыли министр иностранных дел Наледи Пандор, а также посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку.

ЮАР входит в инициативную группу из семи стран Африки, прорабатывающую план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. От имени соответствующей группы Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка в конце июля в Санкт-Петербурге миссия продолжит консультации с российской стороной.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.