26 июля, 12:21,
обновлено 26 июля, 12:32

ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на гречку в России

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что подобные сообщения могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на гречневую крупу в России, говорится в сообщении ведомства.

"26 июля 2023 года СМИ процитировали заявление гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) с прогнозом роста цен на гречневую крупу в сентябре 2023 года. Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей", - заявили в ФАС. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация