ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на гречку в России

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что подобные сообщения могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на гречневую крупу в России, говорится в сообщении ведомства.

"26 июля 2023 года СМИ процитировали заявление гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) с прогнозом роста цен на гречневую крупу в сентябре 2023 года. Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей", - заявили в ФАС.