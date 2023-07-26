Казахстанский "Нурбанк" заявил, что может прекратить работу с "Юнистрим" в любой момент

В финансовой организации примут такое решение в случае соответствующей ситуации на рынке

АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Казахстанский "Нурбанк" продолжает взаимодействовать с российской платежной системой "Юнистрим" для завершения взаиморасчетов в рамках выданной лицензии OFAC (Office of Foreign Assets Control), однако может в любой момент прекратить обслуживание в зависимости от ситуации на рынке. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Согласно информации, представленной на сайте unistream.kz, денежные переводы системы в Казахстане обслуживали национальный оператор почты "Казпочта", "Нурбанк" и АО "Банк фридом финанс Казахстан". В кол-центре "Казпочты" корреспонденту ТАСС ранее сообщили, что после 20 июля в связи с санкциями перестали принимать и отправлять денежные средства в системе "Юнистрим". В банке "Фридом финанс" в свою очередь ТАСС заявили, что с платежной системой не работают. При этом в "Нурбанке" 24 июля рассказали, что продолжают принимать и отправлять денежные средства в рублях и казахстанских тенге.

"АО "Нурбанк" временно взаимодействует с платежной системой "Юнистрим" для завершения взаиморасчетов в рамках выданной лицензии OFAC. Лицензия OFAC представляет собой разрешение, выдаваемое подразделением Министерства финансов США - Управлением по контролю за иностранными активами - на осуществление специальных транзакций или деловых отношений, которые без наличия данной лицензии были бы запрещены. При этом отмечаем, что "Нурбанк" оставляет за собой право остановить обслуживание платежной системы "Юнистрим" в любой момент, исходя из действующей на рынке ситуации", - говорится в сообщении.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", "Локо-банк", "Петербургский социальный коммерческий банк", "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.