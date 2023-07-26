В Башкирии резидентов ТОР освободили от налога при покупке подержанного оборудования

В Госсобрании республики отметили, что этим же законом предусмотрено предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации приоритетных инвестиционных проектов

УФА, 26 июля. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Башкирии при покупке подержанного оборудования для реализации инвестпроекта освобождаются от уплаты налога на имущество. Соответствующий закон принят для снижения влияния санкций, сообщила пресс-служба Госсобрания республики.

"Резиденты территорий опережающего развития освобождаются от налога на имущество в отношении оборудования, бывшего ранее в употреблении и приобретенного для реализации инвестиционного проекта. Ранее данная льгота действовала только в отношении нового оборудования. С учетом санкций, которые ограничили компаниям возможность приобретать новую технику зарубежного производства, мы расширили действие льготы", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Этим же законом предусмотрено предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации приоритетных инвестиционных проектов, проектов резидентов территорий опережающего развития, а также при строительстве жилья для граждан, лишившихся крова в результате ЧС. Выпадающие доходы при этом составят порядка 14,5 млн рублей и, по ожиданиям, будут компенсированы ростом налоговых поступлений за счет роста инвестиций.

Закон гарантирует инвесторам стабильность правового режима и направлен на смягчение инвестиционного климата в регионе, отметили в Госсобрании.