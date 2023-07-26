Сбер построит в Горно-Алтайске новый аэропорт

По словам главы банка Германа Грефа, это произойдет "на горизонте от трех лет"

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Сбербанк построит в Горно-Алтайске новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров, сообщил журналистам глава Сбера Герман Греф в рамках совещания о развитии туризма и гостеприимства в РФ, которое прошло на территории курорта "Манжерок" в Республике Алтай. Позднее он уточнил ТАСС, что проект может быть завершен на горизонте от трех лет.

"Мы обсуждаем с правительством сейчас развитие аэропорта Горно-Алтайска. Узкое горлышко. Мы будем строить новый аэропорт, существующий аэропорт будет снесен после постройки [нового]. Потому что он требует значительно большей мощности. Проектируемый аэропорт сейчас на 1,2 млн пассажиров. А правительство тоже должно свою часть инфраструктуры построить: расширение полосы на 550 м, строительство перронов", - рассказал Греф.

На вопрос о сроках реализации проекта Греф уточнил ТАСС, что "минимум один год займет проектирование объекта, около двух лет займет стройка".

Также глава Сбербанка назвал одним из ключевых инфраструктурных проектов в регионе расширение Чуйского тракта до четырех полос.