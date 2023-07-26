26 июля, 12:45,
обновлено 26 июля, 13:25

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по распискам Softline после их резкого роста

По данным биржи на 15:31 мск, акции Softline росли на 26,74%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям Softline после их роста более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным биржи на 15:31 мск, акции Softline росли на 26,74%, до 240,8 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 16:05 мск, отмечается в сообщении Мосбиржи.

В октябре 2021 года Softline Holding PLC провела первичное размещение ГДР на свои акции на Лондонской фондовой бирже, параллельно начались торги ГДР Softline Holding PLC на Московской бирже. В июле 2022 года Softline объявил о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал независимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.

В мае 2023 года в компании сообщалось, что основной акционер Softline "Аталайя" рассматривает возможность предложить обмен глобальных депозитарных расписок Noventiq, которые обращаются на Московской бирже, на акции "Софтлайна". 

Теги:
Россия
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