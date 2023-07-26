В Омской области экспорт сельхозпродукции из региона вырос на 26% за полгода

В пресс-службе омского Россельхознадзора отметили, что основными импортерами остаются Казахстан, Китай и Киргизия

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс Омской области, одного из ведущих аграрных регионов России, за первое полугодие 2023 года увеличил экспорт сельхозпродукции на 26%. Об этом рассказал журналистам на выставке "АгроОмск-2023" врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"В прошлом году у нас вся сельскохозяйственная отрасль с пищевым и перерабатывающим производством экспортировала на сумму порядка 250 млрд рублей. <…> По первому полугодию мы еще приросли в целом по сельхозотрасли - это и мясо, и пшеница, и наши продукты питания. География поставок расширяется из года в год, по экспорту мы за полугодие приросли еще на 26%", - сказал Хоценко.

В пресс-службе омского Россельхознадзора ТАСС уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта продукции растениеводства вырос с 523 тыс. до 566,7 тыс. тонн, животноводства - с 8,48 тыс. до 11,8 тыс. тонн. "В разрезе по видам продукции прослеживается увеличение экспорта мяса и мясной продукции на 164%", - добавили в Россельхознадзоре. Основными импортерами омской сельхозпродукции остаются Казахстан, Китай и Киргизия. Также сибирские продукты покупают такие страны, как Тайвань, Таиланд, Турция, Абхазия, Италия и Бельгия.

Выставка "АгроОмск", официальное открытие которой состоялось в среду, в этом году посвящена импортозамещению. Российские сельхозмашиностроители представляют импортозамещающую технику, селекционеры - новые сорта сельхозкультур, химическая промышленность - отечественные аналоги препаратов для обработки полей. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Дрофы, на выставке уже подписано более 30 соглашений о поставках сельхозтехники, поддержке аграриев и так далее. Мероприятие продлится до воскресенья включительно.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.