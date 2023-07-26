Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за июнь снизилась до 8,8%

На 1 июня показатель находился на уровне 9,1%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 июля 2023 года, уменьшилась до 8,8%, говорится в материалах Банка России.

На 1 июня 2023 года показатель находился на уровне 9,1%. На 1 мая 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 9,3%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало июля 2023 года составил 1,69 трлн рублей при общем объеме рынка в 19,31 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.