26 июля, 13:02,
обновлено 26 июля, 13:12

Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за июнь снизилась до 8,8%

На 1 июня показатель находился на уровне 9,1%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 июля 2023 года, уменьшилась до 8,8%, говорится в материалах Банка России.

На 1 июня 2023 года показатель находился на уровне 9,1%. На 1 мая 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 9,3%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало июля 2023 года составил 1,69 трлн рублей при общем объеме рынка в 19,31 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора. 

Теги:
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