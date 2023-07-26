В Сенегале отметили огромный спрос на сотрудничество с "Камазом"

Страна планирует усилить сотрудничество с компанией и с Республикой Татарстан, отметил глава региона Рустам Минниханов

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Сенегал намерен усилить работу по развитию сотрудничества с Республикой Татарстан как одним из регионов РФ, в том числе имеется огромный спрос на сотрудничество с ПАО "Камаз", заявил президент Сенегала Маки Саль на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Маки Саль прибыл в Татарстан 25 июля. Он совершает рабочую поездку в республику в рамках визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите Россия - Африка.

"Маки Саль отметил, что намерен усилить работу по развитию взаимоотношений Сенегала и Республики Татарстан как одного из регионов России. <…> По словам Маки Саля, есть огромный потенциал сотрудничества - это сельское хозяйство, животноводство, сфера энергетики, нефтехимические направление, а также образование, спорт, туризм. Он также заявил, что у его страны есть огромный спрос на сотрудничество с ПАО "Камаз", - сообщает пресс-служба.

Минниханов отметил, что визит имеет большое значение. Он подчеркнул, что Татарстан, как экспортно-ориентированный регион с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять самый широкий спектр продукции. И при этом готов импортировать товары из Сенегала. Глава Татарстана также акцентировал внимание на возможностях развития гуманитарных контактов - в образовании, культуре, туризме, спорте.

Минниханов напомнил, что Казань неоднократно становилась местом проведения различных международных мероприятий. В ближайшее время запланированы международный форум Kazan Digital Week - 2023, в 2024 году - "Игры будущего" и встреча глав государств БРИКС. "Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что сенегальским делегациям будут интересны данные мероприятия", - сообщает пресс-служба.