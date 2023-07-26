УАЗ с 1 сентября повысит оклады сотрудников на 8%

Губернатор Ульяновской области отметил, что увеличение зарплат стало возможным благодаря привлечению и выполнению дополнительных заказов в первом полугодии

УЛЬЯНОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Руководство Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) приняло решение повысить оклады сотрудников на 8% с 1 сентября. Об этом написал губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"Хорошие новости для работников УАЗа. С 1 сентября руководство завода повысит оклады и тарифные ставки сотрудников на 8%. Это третье плановое увеличение заработной платы в текущем году", - отметил он.

Русских добавил, что увеличение зарплат стало возможным благодаря привлечению и выполнению дополнительных заказов в первом полугодии. "Суммарное реальное повышение зарплат в этом году составит более 20%", - уточнил губернатор.

По словам Русских, третий этап повышения зарплат на предприятии обсуждался с руководством завода в мае. Губернатор также добавил, что в сентябре на промышленной площадке УАЗа планируется начать производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo.

Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. С 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна "Соллерс".