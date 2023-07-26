Постпред США: НАТО изучает возможные шаги членов альянса по вывозу зерна с Украины

Джулианн Смит также заявила, что альянс поддерживает попытки Турции восстановить черноморскую зерновую сделку

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) рассматривает возможность "дополнительных шагов" со стороны ряда членов альянса, чтобы способствовать вывозу продовольствия с Украины. Об этом сообщила на онлайн-брифинге для журналистов постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя заседание Совета Украина - НАТО.

"Мы выслушаем соображения самих украинцев, их текущую оценку того, как они намереваются продолжать или хотят продолжать вывозить зерно с Украины - в свете объявления России о ее выходе [из черноморской продовольственной инициативы]. Мы хотим заслушать страны - члены в индивидуальном порядке, особенно те, которые находятся на Черном море, относительно каких бы то ни было действий, возможность предпринять которые они рассматривают, чтобы расширить поддержку усилий Украины, направленных на экспорт зерна. Мы обдумаем, следует или нет каким-то конкретным союзникам сделать дополнительные шаги, как НАТО может работать с Европейским союзом, который тоже играет здесь роль", - заявила американский дипломат.

Никаких деталей Смит не привела. Кроме того, она отметила, что НАТО поддерживает попытки Турции восстановить черноморскую зерновую сделку.

"В плане политики США - мы продолжаем работать с международным сообществом, занимаясь решением проблем в сфере продовольственной безопасности в более широких масштабах", - подчеркнула Смит. "Разумеется, - уточнила постпред, - наш приоритет - вывоз зерна с Украины". "И это будет оставаться нашим приоритетом", - добавила она.

Совет Украина - НАТО на уровне послов проводит свою вторую встречу для обсуждения ситуации с вывозом зерна с Украины после разрыва продовольственной сделки из-за невыполнения Западом своих обязательств для ее сохранения. О созыве этой встречи по инициативе Украины объявила на прошлой неделе официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По официальной информации, встреча пройдет за закрытыми дверями, по ее итогам подходы к прессе не запланированы, однако может быть выпущено короткое письменное заявление. Практических решений не ожидается.

Решения России

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся Москвы часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова вернуться к договоренностям, когда касающаяся ее часть будет выполнена.

Как подчеркнул в опубликованной на днях авторской статье президент России Владимир Путин, Москва готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей, бесплатно или на коммерческой основе. Статья была опубликована в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического форума Россия - Африка, которые запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первое такое совещание прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".